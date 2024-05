Ausblick: Park Lawn öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Park Lawn lässt sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Park Lawn die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,206 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 31,77 Prozent auf 76,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Park Lawn noch 112,2 Millionen CAD umgesetzt.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,782 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 305,0 Millionen USD, gegenüber 448,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at