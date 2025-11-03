Ausblick: Patria Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Patria Investment wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,257 USD aus. Im letzten Jahr hatte Patria Investment einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Patria Investment im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 83,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,07 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 370,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 374,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at