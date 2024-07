Ausblick: Peab formerly Treb Tre Byggare B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Peab formerly Treb Tre Byggare B wird sich am 16.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B 4,14 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Peab formerly Treb Tre Byggare B 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15,19 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B 16,10 Milliarden SEK umsetzen können.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,10 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 6,92 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 57,19 Milliarden SEK, gegenüber 61,60 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

