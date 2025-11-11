Ausblick: Pediapharm zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pediapharm stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,021 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 25,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,048 USD aus. Im Vorjahr waren 0,130 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 102,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 150,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at