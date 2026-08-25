Ausblick: Per Aarsleff A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Per Aarsleff A-S (B) wird am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Per Aarsleff A-S (B) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 13,80 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,37 DKK je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,75 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Per Aarsleff A-S (B) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,46 Milliarden DKK aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 52,75 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 46,38 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 25,90 Milliarden DKK, gegenüber 22,62 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at