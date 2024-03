Ausblick: Performant Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Performant Financial lädt am 12.03.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2023 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Performant Financial noch ein Verlust pro Aktie von -0,001 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Performant Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 31,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 29,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,065 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 112,7 Millionen USD im Vergleich zu 109,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at