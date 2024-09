Ausblick: Petco Health and Wellness Company A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Petco Health and Wellness Company A veröffentlicht am 10.09.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,022 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Petco Health and Wellness Company A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,028 USD je Aktie, gegenüber -4,790 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

