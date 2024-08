Ausblick: Peyto Exploration Development stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Peyto Exploration Development präsentiert in der am 13.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,280 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Peyto Exploration Development ein EPS von 0,330 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 62,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 263,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,9 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,68 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,64 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 935,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at