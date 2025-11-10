Ausblick: Pixelworks verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pixelworks wird am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,860 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 9,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,900 USD, gegenüber -5,880 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 34,3 Millionen USD im Vergleich zu 43,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at