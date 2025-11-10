PLDT Aktie
WKN DE: A2AP71 / ISIN: PHY7072Q1032
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: PLDT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PLDT wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass PLDT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41,68 PHP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 44,62 PHP je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent auf 54,48 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,36 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 161,03 PHP prognostiziert. Im Vorjahr waren es 149,26 PHP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 222,62 Milliarden PHP umgesetzt werden sollen, gegenüber 216,83 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLDT Incmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: PLDT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: PLDT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu PLDT Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|PLDT Inc
|20,52
|-8,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.