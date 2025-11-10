PLDT Aktie

PLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AP71 / ISIN: PHY7072Q1032

<
10.11.2025 07:01:06

Ausblick: PLDT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PLDT wird am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass PLDT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41,68 PHP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 44,62 PHP je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent auf 54,48 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,36 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 161,03 PHP prognostiziert. Im Vorjahr waren es 149,26 PHP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 222,62 Milliarden PHP umgesetzt werden sollen, gegenüber 216,83 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

PLDT Inc 20,52 -8,80% PLDT Inc

