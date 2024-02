Ausblick: Plus Alpha Consulting stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plus Alpha Consulting lädt am 14.02.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 17,76 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,59 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,17 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 28,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 80,82 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 63,83 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,81 Milliarden JPY, gegenüber 11,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at