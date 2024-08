Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Postal Savings Bank of China Registered A wird am 31.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,230 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,230 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 86,27 Milliarden CNY gegenüber 148,04 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 41,72 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,826 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,820 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 349,82 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 571,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

