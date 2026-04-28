Ausblick: Posti Group legt Quartalsergebnis vor

Posti Group wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,087 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Posti Group -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Posti Group in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 347,5 Millionen EUR im Vergleich zu 357,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,980 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,43 Milliarden EUR, gegenüber 1,45 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at