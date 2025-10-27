Ausblick: Premier Energies legt Quartalsergebnis vor

Premier Energies öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,63 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,57 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 38,04 Prozent auf 21,08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Premier Energies noch 15,27 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,61 INR im Vergleich zu 21,35 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 85,85 Milliarden INR, gegenüber 65,19 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at