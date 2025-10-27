Premier Energies Aktie
WKN DE: A40N9F / ISIN: INE0BS701011
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Premier Energies legt Quartalsergebnis vor
Premier Energies öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,63 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,57 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 38,04 Prozent auf 21,08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Premier Energies noch 15,27 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,61 INR im Vergleich zu 21,35 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 85,85 Milliarden INR, gegenüber 65,19 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Premier Energies Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Premier Energies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.07.25
|Ausblick: Premier Energies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.05.25
|Ausblick: Premier Energies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)