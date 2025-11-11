Ausblick: Prestige Estates Projects gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Prestige Estates Projects lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,71 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,77 Prozent erhöht. Damals waren 4,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 27,66 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 31,96 INR, gegenüber 11,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 123,19 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 76,91 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at