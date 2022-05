Ausblick: Prince Pipes And Fittings veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Prince Pipes And Fittings wird sich am 19.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 6,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,61 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,37 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,86 INR aus, während im Fiskalvorjahr 20,20 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 25,40 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 20,72 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at