Ausblick: Proto Labs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Proto Labs wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,392 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Proto Labs 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 133,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Proto Labs 125,6 Millionen USD umsetzen können.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 524,2 Millionen USD, gegenüber 500,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at