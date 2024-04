Ausblick: PTT Exploration and Production stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PTT Exploration and Production veröffentlicht am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,50 THB je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,86 THB je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 75,07 Milliarden THB – ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PTT Exploration and Production 78,44 Milliarden THB erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,68 THB, gegenüber 18,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 305,19 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Vorjahr 300,69 Milliarden THB generiert wurden.

Redaktion finanzen.at