Ausblick: Qianhe Condiment and Food stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qianhe Condiment and Food wird am 31.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,110 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 712,3 Millionen CNY gegenüber 705,9 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,620 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,550 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,71 Milliarden CNY, gegenüber 3,18 Milliarden CNY im Vorjahr.

