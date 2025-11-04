Ausblick: Red Violet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Red Violet präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,312 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Red Violet ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 19,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,6 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 88,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 75,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

