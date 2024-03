Ausblick: Reeds veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Reeds präsentiert in der am 28.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

1 Analyst schätzt, dass Reeds im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,490 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 6,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Reeds für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,1 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -2,900 USD, gegenüber -9,070 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 47,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 53,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at