Ausblick: Regal-Beloit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regal-Beloit lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Regal-Beloit die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,53 USD. Dies würde einem Zuwachs von 132,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Regal-Beloit 1,09 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Regal-Beloit im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,70 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 5,90 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at