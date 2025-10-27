Ausblick: Regency Centers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Regency Centers lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Regency Centers die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,562 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 388,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 360,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at