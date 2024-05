Ausblick: RLX Technology A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RLX Technology A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass RLX Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,157 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll RLX Technology A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2797,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 526,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 18,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,691 CNY je Aktie, gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,65 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 175,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

