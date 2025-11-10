Ausblick: Rosecliff Acquisition stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rosecliff Acquisition öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,083 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 37,21 Prozent auf 5,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rosecliff Acquisition noch 8,2 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,387 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,5 Millionen USD, gegenüber 29,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at