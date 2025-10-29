Ausblick: Samsung Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Samsung Electronics wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1404,78 KRW. Das entspräche einer Verringerung von 2,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1440,00 KRW erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Samsung Electronics 29 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 84.901,41 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Samsung Electronics 79.098,73 Milliarden KRW umsetzen können.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5042,59 KRW je Aktie, gegenüber 4950,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 322.654,60 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 300.870,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at