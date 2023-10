Ausblick: Samsung legt Quartalsergebnis vor

Samsung wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 372,52 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1346,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Samsung mit einem Umsatz von insgesamt 67.511,85 Milliarden KRW abgeschlossen haben - das erwarten 29 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.780,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12,07 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 35 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1284,12 KRW, gegenüber 8057,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt 261.392,94 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 302.230,00 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at