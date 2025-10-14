US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX-Anleger voraussichtlich zurückhaltend -- DAX vorbörslich schwächer verändert -- Börsen in Asien mit Verlusten - Japan sehr schwach

Am heimischen Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst Zurückhaltung den Handel prägen. Der DAX wird daneben wohl kaum schwächer starten. An den Börsen in Asien zeigt sich am Dienstag eine schwache Entwicklung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag wenig bewegt zeigen.

Der ATX hatte die Vortagessitzung 1,34 Prozent höher bei 4.729,38 Punkten beendet.

Vor den am Mittag erwarteten Quartalszahlen von US-Großbanken dürften sich die Bewegungen am heimischen Aktienmarkt zunächst in Grenzen halten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein schwacher Start ab.

Der DAX hatte sich zum Wochenstart 0,60 Prozent fester bei 24.387,93 Punkten in den Feierabend verabschiedet.

Am Dienstag dürften die Börsen mit roten Vorzeichen in den Handel starten. Nach dem Abverkauf am vergangenen Freitag wegen der Sorgen um einen wieder aufflammenden Handelskonflikt zwischen den USA und China haben sich die Gemüter aber nur leicht beruhigt. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump gegen China ziele wahrscheinlich darauf ab, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen, vermutet Goldman Sachs. Mit den Geschäftszahlen von JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs und der Citigroup am Mittag beginnt zumindest in den USA die Berichtssaison für das dritte Quartal. Die Deutsche Bank hält in der neuen Saison positive Überraschungen für möglich angesichts der nur niedrigen Markterwartungen.

WALL STREET

Entspannungssignale im jüngst wieder aufgeflammten US-chinesischen Zollstreit bescherten den US-Aktienmärkten zum Wochenstart klare Gewinne.

Der Dow Jones stieg letztlich um 1,29 Prozent auf 46.067,58 Punkte. Er war bereits höher in die Sitzung eingestiegen und hatte sein Plus dann im Verlauf weiter ausgebaut.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schlossen bei 22.694,61 Zählern ebenfalls mit einem kräftigen Zuwachs von 2,21 Prozent. Zu Handelsbeginn war es hier bereits deutlich aufwärts gegangen und die Gewinne wurden dann noch vergrößert.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Freitag mit neuen Zolldrohungen von 100 Prozent auf Importe aus China die Börsen auf Talfahrt geschickt hatte, beruhigte er mit nun konzilianteren Tönen übers Wochenende die Anleger wieder etwas.

"Ein Zoll von 130 Prozent auf China wären sehr schlechte Nachrichten für das globale Wachstum, aber wir gehen davon aus, dass es nicht zu diesem Szenario kommen wird. Und es sieht so aus, als ob es ein Missverständnis von der Trump-Seite gab, und nachfolgende Klarstellungen der Chinesen zu den Exportbeschränkungen haben seine Haltung gemildert", erläuterte Marktstratege Neil Wilson von Saxo Bank mit Blick auf die Exportrestriktionen bei Seltenen Erden durch chinesische Stellen. Diese hatten die Zolldrohungen durch Trump erst provoziert.

Ähnlich urteilte auch Goldman Sachs: Die Drohung Trumps gegen China ziele wahrscheinlich darauf ab, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen, urteilte das Haus.

Positiv für das Sentiment wirkten auch die Friedenssignale in Nahost. So hat die Terrorganisation Hamas im Gazastreifen alle Geiseln freigelassen und auch Israel hat die inhaftierten Hamas-Strafgefangenen auf freien Fuß gesetzt. Zudem wurde eine Erklärung unterzeichnet.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag schwach.

In Japan vollzieht der Leitindex Nikkei 225 , der am Vortag eine Feiertagspause eingelegt hatte, die Entwicklungen der Region vom Montag nach und gibt zeitweise 3,05 Prozent auf 46.624,45 Punkte nach.

Leichte Verluste sind unterdessen auf dem chinesischen Festland zu sehen, wo der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,23 Prozent auf 3.880,70 Zähler verliert.

Moderate Verluste werden aus Hongkong gemeldet: Der Hang Seng gibt zeitweise 1,24 Prozent auf 25.567,93 Punkte nach.

Anleger zeigen sich insgesamt verunsichert über den Fortgang der Handelsstreitigkeit zwischen den USA und China. Zuletzt hätten zwar die versöhnlicheren Töne auf beiden Seiten überwogen, dennoch sei es für Käufe noch zu früh, heißt es im Handel. US-Finanzminister Scott Bessent glaubt indes weiter daran, dass sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping in Südkorea treffen werden. Und die chinesische Seite bestätigte, dass man auf Arbeitsebene mit den Amerikanern nach einer Lösung suche. Aber man werde keineswegs einknicken.

Die starken Verluste in Japan sind auch auf politische Entwicklungen zurückzuführen: Ein wichtiger politischer Verbündeter der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) ist aus der Regierungskoalition ausgetreten und hat damit eine 26-jährige Beziehung beendet, was die politische Instabilität anheizen könnte. Sanae Takaichi, die kürzlich zur Vorsitzenden der LDP gewählt wurde, verliert damit bei ihrer anstehenden Wahl zur Premierministerin des Landes eine wichtige Unterstützung. Der Markt kehre den sogenannten "Takaichi-Trade" vollständig um, aber dies wirke übertrieben, urteilt JP Morgan. Laut Volkswirt Naohiko Baba von Barclays hat Takaichi bei der Wahl zur Premierministerin weiterhin die Oberhand.

Die Handelsdynamik Chinas werde nach den soliden September-Daten auf die Probe gestellt, urteilt Bank of America. Die jüngsten Handelsdaten hätten eine anhaltende Widerstandsfähigkeit der Exporte unterstrichen. Da die Binnennachfrage weiterhin schwach sei, sei es ein entscheidender Punkt, ob die Stärke des Importwachstums vom September anhalte, meinen die Ökonomen.

