Ausblick: Samsung öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bei Samsung stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Samsung präsentiert in der am 31.01.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 963,01 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 886,81 KRW je Aktie erzielt worden waren.

30 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 67.779,94 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 76.043,43 Milliarden KRW aus.

Die Erwartungen von 35 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4879,99 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2130,74 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 34 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 301.363,79 Milliarden KRW, gegenüber 258.935,49 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at