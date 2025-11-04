Ausblick: Saturn Oil Gas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Saturn Oil Gas wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,140 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 3,88 Prozent auf 240,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Saturn Oil Gas noch 231,0 Millionen CAD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,808 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,300 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 806,7 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at