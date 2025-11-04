Saturn Oil & Gas Aktie
WKN DE: A3C9X6 / ISIN: CA80412L8832
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Saturn Oil Gas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Saturn Oil Gas wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,140 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 3,88 Prozent auf 240,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Saturn Oil Gas noch 231,0 Millionen CAD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,808 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,300 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 806,7 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saturn Oil & Gas Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Saturn Oil Gas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Saturn Oil Gas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Saturn Oil Gas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Saturn Oil Gas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Saturn Oil Gas veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)