Ausblick: Savers Value Village mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Savers Value Village stellt am 09.05.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,086 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Savers Value Village noch -0,060 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 354,7 Millionen USD – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Savers Value Village 345,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,723 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at