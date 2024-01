Ausblick: Schnitzer Steel Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Schnitzer Steel Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.11.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,705 USD. Das entspräche einem Verlust von 60,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,440 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,45 Prozent auf 643,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Schnitzer Steel Industries noch 598,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD im Vergleich zu 0,850 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,81 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at