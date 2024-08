Ausblick: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) präsentiert am 27.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,62 CAD. Dies würde einer Verringerung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Scotiabank (Bank of Nova Scotia) 1,74 CAD je Aktie vermeldete.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 8,53 Milliarden CAD gegenüber 17,93 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 52,42 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,48 CAD je Aktie, gegenüber 5,84 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 33,93 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 69,78 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at