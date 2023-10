Ausblick: Sekisui Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sekisui Chemical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 36,40 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sekisui Chemical einen Gewinn von 56,10 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,99 Prozent auf 328,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui Chemical noch 325,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 185,67 JPY im Vergleich zu 159,19 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1.278,50 Milliarden JPY, gegenüber 1.242,52 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at