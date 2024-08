Ausblick: Semiconductor Manufacturing International A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Semiconductor Manufacturing International A präsentiert in der am 08.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,071 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Semiconductor Manufacturing International A 0,360 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Semiconductor Manufacturing International A nach den Prognosen von 10 Analysten 13,39 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,95 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,381 CNY je Aktie, gegenüber 0,610 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 52,69 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 45,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at