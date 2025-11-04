Senseonics Holdings Aktie

Senseonics Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MRZ / ISIN: US81727U3032

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Senseonics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Senseonics äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,369 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,800 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 86,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,511 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,1 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

