Senseonics Holdings Aktie
WKN DE: A41MRZ / ISIN: US81727U3032
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Senseonics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Senseonics äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,369 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,800 USD je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 86,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,511 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,1 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
