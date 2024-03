Ausblick: SentinelOne A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SentinelOne A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 28 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SentinelOne A noch -0,130 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SentinelOne A in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 169,4 Millionen USD im Vergleich zu 126,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

29 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,290 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 616,9 Millionen USD, gegenüber 422,2 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at