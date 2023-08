Ausblick: Seres Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seres Therapeutics lässt sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Seres Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,531 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10200,82 Prozent auf 125,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Seres Therapeutics noch 1,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,879 USD aus. Im Vorjahr waren -2,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 130,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at