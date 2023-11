Ausblick: Seven Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Seven Bank lädt am 10.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2023 endete.

1 Analyst schätzt, dass Seven Bank für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 22,64 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 33,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 50,75 Milliarden JPY gegenüber 37,96 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,51 JPY im Vergleich zu 16,03 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 196,53 Milliarden JPY, gegenüber 154,98 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at