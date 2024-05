Ausblick: Seven Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Seven Bank präsentiert am 10.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,48 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Seven Bank einen Gewinn von 3,00 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 55,30 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 41,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Seven Bank einen Umsatz von 39,20 Milliarden JPY eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,51 JPY im Vergleich zu 16,03 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 197,68 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 154,24 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at