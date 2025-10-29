Shandong Hualu Hengsheng Chemical Aktie
WKN: 645087 / ISIN: CNE000001BM7
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Shandong Hualu Hengsheng Chemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shandong Hualu Hengsheng Chemical öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,616 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Hualu Hengsheng Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 38,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 11,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,84 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 33,75 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 34,02 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A)mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Shandong Hualu Hengsheng Chemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Shandong Hualu Hengsheng Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.08.25
|Ausblick: Shandong Hualu Hengsheng Chemical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.08.25