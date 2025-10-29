Shanghai Pharmaceuticals a Aktie
WKN: 915691 / ISIN: CNE000000C82
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals A legt Quartalsergebnis vor
Shanghai Pharmaceuticals A wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Shanghai Pharmaceuticals A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 72,49 Milliarden CNY gegenüber 70,22 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,52 CNY, gegenüber 1,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 285,86 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 274,76 Milliarden CNY generiert wurden.
