Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Pharmaceuticals A veröffentlicht am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,405 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 70,46 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 12,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,90 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 CNY, gegenüber 1,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 264,18 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 231,98 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at