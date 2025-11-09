Ausblick: Shelf Drilling vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shelf Drilling präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,21 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 214,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,87 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,088 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,76 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 933,2 Millionen USD, gegenüber 10,60 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at