Ausblick: Shizuoka Financial Group, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shizuoka Financial Group, äußert sich am 07.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 25,43 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shizuoka Financial Group, noch 29,64 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 45,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 43,75 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 80,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 113,18 JPY im Vergleich zu 104,18 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 184,87 Milliarden JPY, gegenüber 333,03 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

