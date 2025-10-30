Ausblick: Shriram Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shriram Finance wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,15 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 37,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 63,43 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,97 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 50,38 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 50,82 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 267,89 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 411,24 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at