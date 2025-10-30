Ausblick: Sichuan Teway Food Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sichuan Teway Food Group A wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,170 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,56 Prozent verringert. Damals waren 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 932,5 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 896,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,588 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,590 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,59 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,44 Milliarden CNY waren.

