Ausblick: Sichuan Teway Food Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Teway Food Group A stellt am 25.10.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,110 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 808,3 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 800,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,495 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,430 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,37 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,12 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at