WKN DE: A40AKR / ISIN: US1462805086

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sila Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sila Realty Trust A öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,190 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sila Realty Trust A noch 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,35 Prozent auf 49,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sila Realty Trust A noch 46,1 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,683 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,750 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 196,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 186,9 Millionen USD waren.

Sila Realty Trust Inc Registered Shs -A-

