Ausblick: Silicom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Silicom lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,364 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,27 Prozent erhöht. Damals waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Silicom nach der Prognose von 1 Analyst 15,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,447 USD, gegenüber -2,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 60,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 58,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at